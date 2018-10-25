Fed Bej Kitap: Gümrük tarifeleri fiyatları yukarı itiyor

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporuna göre, ABD'de üretciler gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatlarını yükselttiler; bununla birlikte enflasyon ülkenin büyük bölümünde "ılımlı" veya "yavaş" görünmeye devam ediyor.

ABD ekonomisinin "mütevazı ve ılımlı" bir büyüme sergilediğinin altı çizildiği Bej Kitap'ta, bir dizi sektördeki işletmelerin nitelikli iş gücü sıkıntısı çektikleri de belirtildi.

Ülke genelindeki 12 Fed bölgesinde Eylül ayı ve Ekim ortasına kadar derlenen bilgilerle hazırlanan Bej Kitap, işletmelerin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin ile ticaret savaşı ve diğer ticari ortaklarla artan gerilimden endişe duyduklarını da ortaya koydu.

Bej Kitap'ta, "Üreticiler, ihtiyaçtan dolayı ürün fiyatlarını yükseltiyorlar. Fiyat artışlarında tarifelere konu olan çelik gibi hammaddeler için yükselen maliyetler var" uyarıları yer aldı.

Fed, yayınladıgı raporda, enflasyon baskılarının çok yüksek görünmediğini, fiyatların tüm bölgelerde "mütevazı ve ılımlı hızla" büyümeye devam etmesinin beklendiğini de vurguladı.

