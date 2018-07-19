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Fed / Bej Kitap - İşletmeler gümrük tarifelerinden endişeli

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

ABD genelinde imalatçılar gümrük tarifeleri konusunda endişelerini ifade ettiler ve birçok bölge Fed'i (Federal Reserve - ABD Merkez Bankası) yeni tcaret politikaları sonrasında fiyatlarda artış ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar olduğunu rapor etti.

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - ABD genelinde imalatçılar gümrük tarifeleri konusunda endişelerini ifade ettiler ve birçok bölge Fed'i (Federal Reserve - ABD Merkez Bankası) yeni tcaret politikaları sonrasında fiyatlarda artış ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar olduğunu rapor etti.
Fed'in dün yayınladığı "Bej Kitap"a (Beige Book - Fed'in yılda sekiz kez yayımladığı ve son ekonomik durum hakkında özet sunan rapor) göre, ekonomik aktivite ABD genelinde büyümeye devam etti. Buna göre, 12 Fed bölgesinden 10'u "yavaş ya da ılımlı" büyüme yaşandığını bildirdi. Dallas bölgesi güçlü büyüme olduğunu belirtirken St. Louis bölgesi ise büyümeyi "hafif, az" olarak tanımladı.
ABD genelinde 9 Temmuz öncesinde toplanan bilgilerle hazırlanan Bej Kitap raporunda birçok işletmenin milyarlarca dolar tutarında ithalata uygulanan yeni gümrük tarifelerinin ABD ürünlerine misilleme amaçlı gümrük tarifeleri uygulanmasına yol açacağı endişesi taşıdılarını ortaya koydu.
Bazı imalat ve inşaat şirketleri gümrük tarifelerinin ürünler için yüksek fiyatlara, tedarik zincirlerinde kaosa yol açtığını ifade ederlerken, Chicago bölgesinde şirketler ticari anlaşmazlıkların tarımsal sanayiye etkisinden duydukları endişeyi ortaya koydular.
Rapora göre, tüm Fed bölgeleri istihdam piyasasının sıkı olduğunu, bir çok bölge ise işçi bulmada sıkıntıların büyümeyi sınırladığını ifade ettiler.

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