Fed Bej Kitap raporunu yayınladı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) ülke ekonomisinin sanayi sektörünün "vites artırması" sayesinde ılımlı büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mayıs 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi nisan ve mayıs aylarında ılımlı hızda büyümeye devam etti.

Büyümenin yapısında bazı değişimler yaşandığı vurgulanan raporda, "ABD'de ekonomik faaliyetler nisan ve mayıs aylarında büyümenin yapısında yaşanan bazı değişikliklerle birlikte ılımlı genişledi. Sanayi, bölgelerin yarısından fazlasının faaliyetlerde yaşanan hızlanmaya yönelik raporlarıyla vites artırdı. Bölgelerin üçte biri sanayi faaliyetlerindeki artışı "güçlü" olarak nitelendirdi" değerlendirmesine yer verildi.

Bu arada, son yıllarda büyümeye en fazla katkı sağlayan tüketici harcamalarında bahar döneminde bir miktar zayıflama gözlemlendiği rapora yansıdı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği ticaret bariyerlerinden kaynaklanan belirsizliğin iş dünyasında endişe yaratmaya devam ettiği kaydedildi.