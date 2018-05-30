FİNANS

Fed Bej Kitap raporunu yayınladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 22:17 | Son Güncelleme

Rapordan: - "ABD'de ekonomik faaliyetler nisan ve mayıs aylarında büyümenin yapısında yaşanan bazı değişikliklerle birlikte ılımlı genişledi" - "Sanayi, bölgelerin yarısından fazlasının faaliyetlerde yaşanan hızlanmaya yönelik raporlarıyla vites artırdı. Bölgelerin üçte biri sanayi faaliyetlerindeki artışı "güçlü" olarak nitelendirdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) ülke ekonomisinin sanayi sektörünün "vites artırması" sayesinde ılımlı büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Mayıs 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi nisan ve mayıs aylarında ılımlı hızda büyümeye devam etti.

Büyümenin yapısında bazı değişimler yaşandığı vurgulanan raporda, "ABD'de ekonomik faaliyetler nisan ve mayıs aylarında büyümenin yapısında yaşanan bazı değişikliklerle birlikte ılımlı genişledi. Sanayi, bölgelerin yarısından fazlasının faaliyetlerde yaşanan hızlanmaya yönelik raporlarıyla vites artırdı. Bölgelerin üçte biri sanayi faaliyetlerindeki artışı "güçlü" olarak nitelendirdi" değerlendirmesine yer verildi.

Bu arada, son yıllarda büyümeye en fazla katkı sağlayan tüketici harcamalarında bahar döneminde bir miktar zayıflama gözlemlendiği rapora yansıdı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği ticaret bariyerlerinden kaynaklanan belirsizliğin iş dünyasında endişe yaratmaya devam ettiği kaydedildi.

- Ücret baskısı sınırlı ancak fiyatlar arttı

Fed Bej Kitap raporuyla, iş gücü piyasasındaki sıkılaşma nedeniyle bazı iş kollarında kalifiye eleman bulma zorluğunun arttığını da ortaya koydu.

Bazı bölgelerdeki iş yerlerinin bu nedenle ücretleri artırmaya başladığına işaret edilen raporda, buna karşın ücret baskısının ülke genelinde sınırlı kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, ürünlere yönelik fiyatların birçok bölgede ılımlı artış kaydettiği belirtilen raporda, özellikle çelik, alimünyum, petrol, kereste ve çimento gibi emtiaların değer kazandığına dikkat çekildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 5 FOMC toplantısı 12-13 Haziran, 31 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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