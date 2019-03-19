FİNANS

Fed bilanço daraltmayı ekim ayında sonlandırabilir

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter: - "Fed'in yarınki toplantısında bilanço daraltmanın muhtemelen ekim ayında sonlandırılabileceğine dair bir açıklama yapılabilir" - London Capital Group Araştırma Başkanı Jasper Lawler: - "Aşağı yönlü indikatörler arttı. Bu da ABD ekonomisinin bu yılın başından itibaren keskin bir düşüşe doğru gittiğinin göstergesi. Bu da Fed'in faiz oranlarına dair projeksiyonları düşüreceğine dair yorumlara yol açtı"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN KURTARAN/BURHAN SANSARLIOĞLU -Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki toplantısında bilanço daraltmanın muhtemelen ekim ayında sonlandırılabileceğine dair bir açıklama yapabileceğini kaydetti.

Fed'in yarınki toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Piyasalar, yarın kararları açıklanacak Fed toplantısına odaklandı. ABD'de geçen hafta beklentilerin altında kalan makro ekonomik veriler Fed'in faiz artırımı konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini destekliyor. Toplantıda, Fed’in üç ayda bir açıkladığı makro tahminler ve faiz patikasına ilişkin beklentiler de görülecek.

Karar sonrasında Fed Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalar da piyasaların odak noktasında yer alacak.

Fed'in ocak ayındaki karar metninde ek faiz artışları referansı kaldırılarak federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlanmıştı. Powell da faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini ifade ederek, "Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı." açıklamasında bulunmuştu. Powell, ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu belirterek, Çin ve Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşladığını, bazı küresel risklerin halen devam ettiğini ve dünyada finansal şartların sıkılaştığını kaydetmişti.

Bu gelişmelerle beraber piyasalarda Fed'in projeksiyonlarını bu yıl bir faiz artırımı yönünde revize edileceği öngörüleri yer alıyor. Ocak ayından bu yana meydana gelen gelişmeler ve kötü gelen makro ekonomik veriler göz önüne alındığında bankanın bilanço daraltmayı da yıl sonuna doğru sonlandırılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter, Fed'in politikasında ve düşük faiz projeksiyonlarında değişikliğe gitmeyeceğini belirtti. Düşük büyümenin bankayı 2020 yılında faiz indirimine zorlayabileceğini ifade eden Hunter, yarınki toplantıda bilanço daraltmayı yavaşlatma konusunda bir açıklama olabileceğini aktardı.

Hunter, toplantıda büyüme patikası ve faiz oranları konusunda düşük projeksiyonlar olacağını dile getirdi. Fed'in faizleri 2,25-2,50 aralığında sabit bırakacağını vurgulayan Hunter, bilanço daraltmanın muhtemelen ekim ayında sonlandırılabileceğine dair bir açıklamanın yapılabileceğini kaydetti.

Hunter, tarım dışı istihdam verisinin düşük gelmesinin ekonomideki zayıflığın yayılmakta olduğunun göstergesi olduğunu hatırlattı. Fed'in güvercin söylemleri göz önünde bulundurulduğunda projeksiyonların dikkati çekebileceğini belirten Hunter, asıl sorunun düşük büyüme görünümünün ve "sabırlı" ifadesinin faiz oranlarına dair projeksiyonlara ne kadar derece yansıyacağı olduğunu ifade etti.

-"Gelişmeler Fed'in temkinli duruşunu daha da pekiştirdi"

Hunter, projeksiyonların bu yıl bir faiz artırımı yönünde revize edileceği öngörüsünde bulundu.

Bu ortamda büyümenin daha yavaşlayacağını belirten Hunter, Fed'in 2020 yılının ilk yarısında faizlerde 75 baz puan indirime gidebileceğini ifade etti. Hunter, ocak ayından bu yana bankanın söylemlerinde neredeyse değişiklik olmadığını aktardı. Yetkililerin ocak ayı toplantısında sadece "sabırlı" ifadesini kullanmadığını ayrıca ek faiz artışları referansının da kaldırıldığını anımsatan Hunter, geçen toplantıdan bu yana yaşanan gelişmelerin Fed'in temkinli duruşunu daha da pekiştirdiğini dile getirdi.

Hunter, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin bozulmaların devam ettiğini vurguladı. Çin ve Avro Bölgesi'nde büyümenin zayıf olduğunu kaydeden Hunter, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki zayıflığa da dikkati çekti. Hunter, tüketimin düşüş kaydettiğini belirterek bunun da ABD'nin büyümesinin yüzde 2'nin altına çekebileceğini ifade etti.

London Capital Group Araştırma Başkanı Jasper Lawler ise ABD'de enflasyonun şubat ayında gerildiğini, üretimin düşüş gösterdiğini ve sanayi üretimi rakamlarının hayal kırıklığı meydana getirdiğini söyledi. Bu tür aşağı yönlü indikatörlerin arttığını belirten Lawler, bunun da ABD ekonomisinin bu yılın başından itibaren keskin bir düşüşe doğru gittiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Lawler, bunun da Fed'in faiz oranlarına dair projeksiyonları düşüreceğine dair yorumlara yol açtığını dile getirdi.

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştıHavada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı
THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyorTHY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fed

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Fiyatlar yılın zirvesinde!

Fiyatlar yılın zirvesinde!

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

6 ay çalışacak 6 bekçi aranıyor!

Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum!

Fed faiz toplantısı öncesi dolarda son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı

Havada ve karada seçim seyahatleri talebi artırdı, ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı

THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı (2)

"Elektrikte arz, talebi geçti"

"Elektrikte arz, talebi geçti"

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

Bakan Dönmez: Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.