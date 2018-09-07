Fed / Evans: Faizlerin nötr düzeyin biraz ötesine yükseltilmesi büyük olasılık

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Chicago Fed (Merkez Bankası) Başkanı Charles Evans, Fed'in ekonomiyi sürdürülebilir bir büyüme patikasında ve enflasyonu hedef dolayında tutmak için faiz oranlarını "nötr faiz düzeyinin biraz ötesine" yükseltmeye ihtiyaç duymasının büyük olasılık olduğunu söyledi.
Evans, "Bugünkü görünümü dikkate aldığımızda, para politikasını önce nötr bir faiz düzeyine doğru ve sonra nötr düzeyin biraz ötesine hareket ettirmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
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