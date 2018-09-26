FİNANS

Fed faiz kararını açıkladı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

Fed, faiz kararına ilaveten ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi - Fed üyelerinin yıl sonuna ilişkin faiz oranı tahmini, yüzde 2,4 seviyesinde sabit bırakıldı - Bu oran, banka yetkililerinin yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırarak, 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlama planını koruduğuna işaret etti

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, bu yıl toplam dört kez faiz artırılacağı beklentisini korudu.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararını oy birliğiyle aldı. Bu karar, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.
\

- Ekonomik projeksiyonlar da güncellendi

FOMC, faiz kararına ilaveten ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin yıl sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, banka yetkililerinin, yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırarak 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlama planını koruduğuna işaret etti.

FOMC'nin gelecek iki yıla yönelik medyan faiz projeksiyonları da yüzde 3,1 ve yüzde 3,4 seviyelerinde korundu. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki yıl ise bir kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde 2,8 yerine yüzde 3,1 büyümesi bekliyor.

Ayrıca, haziran ayında yüzde 2,4 olarak açıklanan 2019 büyüme beklentisi, yüzde 2,5'e çıkarılırken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı.

FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonları, 2018 sonuna ilişkin medyan tahminin yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltildiğini de ortaya koydu. Banka yetkilileri, işsizlik oranının, 2019 ve 2020'de yüzde 3,5'e gerileyeceğini öngörmeye devam etti.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine ilişkin medyan tahminler ise değiştirilmeyerek, bu yıl için yüzde 2 ve 2019-2020 için yüzde 2,1'de sabit bırakıldı.

Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek Powell'ın konuşmasında yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller arayacak.

(Bitti)

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
FED faiz kararını açıkladıFED faiz kararını açıkladı
"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti""Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomik projeksiyonlar faiz fed

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Üreticiden 12 liraya alınan fındık işlenip, 60 liraya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

"Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti"

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

Samsun'da, Tarım Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

İSO / Bahçıvan: Finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyelim

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

Organik buğdaya talep 25 kat arttı

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.