Fed faiz kararını açıkladı (2)

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, bu yıl toplam dört kez faiz artırılacağı beklentisini korudu.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararını oy birliğiyle aldı. Bu karar, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

\

- Ekonomik projeksiyonlar da güncellendi

FOMC, faiz kararına ilaveten ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin yıl sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, banka yetkililerinin, yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırarak 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlama planını koruduğuna işaret etti.

FOMC'nin gelecek iki yıla yönelik medyan faiz projeksiyonları da yüzde 3,1 ve yüzde 3,4 seviyelerinde korundu. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki yıl ise bir kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.