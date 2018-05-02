FİNANS

Fed faiz kararını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2018 21:02 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi.

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.

Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12 - 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYORDU

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

Fed mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

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