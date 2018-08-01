Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verdi.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Ekonomi ve borsada ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim" demiş ve buna rağmen Fed'e 'en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları' konusunda izin verdiğini vurgulamıştı.
Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor" dedi.
FOMC toplantısının ardından ekonomideki güçlü büyüme, düşük işsizlik ve yükselen enflasyon nedeniyle faizlerdeki kademeli artış yaklaşımının mevcut şekilde devam etmesine yönelik açıklamalar bekleniyor.
Güne 4.93 TL ile başlayan ve akşam saatlerinde 5.01 TL'yi gören dolar Fed kararı öncesi 4.97 TL seviyelerindeydi.
Ayrıntılar birazdan...
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