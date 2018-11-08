FED faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Piyasanın beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, kasım ayındaki komite toplantısından pek fazla değişiklik beklemediklerini ve ekonominin güçlü büyüdüğünü söylüyor.

ABD ekonomisi, temmuz ve eylül ayları arasında ortalama yüzde 3.5 büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

Aralık ayında birkez daha toplanacak Fed'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklayacağı güne 5.38 seviyelerinde başladı. Kur gün içinde yüzde 1'i aşan artışla 5.45'e yükseldi. Dolar/TL, Türkiye'nin İran yaptırımlarından muafiyet almasıyla üç ayın en düşük seviyesi olan 5.30 TL'ye kadar gerilemişti.

BU YIL 3 KEZ ARTTIRDI

Bu yıl faizleri 3 kez artıran Fed'in, bugün faizlerde değişiklik yapmayacağı tahmin ediliyordu.

İŞSİZLİK DÜŞÜYOR

İstihdam piyasasına yönelik güçlü açıklamalarını korurken, işsizliğin düştüğü de karar metninde yer verilmiş.

