FED faiz kararını açıkladı!

Bu arada, karar metninde, "Komite, politika faizinde bir miktar ek kademeli artırımların, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor." değerlendirmesine yer verilmesi dikkati çekti. Bu cümle, önceki karar metinlerinde “bir miktar” ibaresi yer almadan kullanılmıştı.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçen kararla, bankanın politika faizi yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltilmiş oldu.

2019 YILI İÇİN FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ ÜÇTEN İKİYE ÇEKİLDİ

Fed, faiz kararına ilaveten çeyreklik ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indi. Bu oran, banka yetkililerinin, gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığına işaret etti.

FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020’de bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25’te muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi.

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde 3,1 yerine yüzde 3,0 büyümesini bekliyor.

Ayrıca, eylül ayında yüzde 2,5 olarak açıklanan 2019 büyüme beklentisi, yüzde 2,3'e çekilirken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı. Banka yetkilileri, ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörmeye devam etti.