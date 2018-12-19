FİNANS

FED faiz kararını açıkladı!

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 22:01 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 yılının son toplantısında beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti.

FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 10 FOMC üyesi, politika faizini 25 baz puan artırma kararını oy birliğiyle aldı.

Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçen kararla, bankanın politika faizi yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltilmiş oldu.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, karar metninde, "Komite, politika faizinde bir miktar ek kademeli artırımların, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor." değerlendirmesine yer verilmesi dikkati çekti. Bu cümle, önceki karar metinlerinde “bir miktar” ibaresi yer almadan kullanılmıştı.

2019 YILI İÇİN FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ ÜÇTEN İKİYE ÇEKİLDİ

Fed, faiz kararına ilaveten çeyreklik ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indi. Bu oran, banka yetkililerinin, gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığına işaret etti.

FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020’de bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25’te muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi.

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde 3,1 yerine yüzde 3,0 büyümesini bekliyor.

Ayrıca, eylül ayında yüzde 2,5 olarak açıklanan 2019 büyüme beklentisi, yüzde 2,3'e çekilirken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı. Banka yetkilileri, ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörmeye devam etti.

FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonları, bu yıl sonu için yüzde 3,7 ve gelecek yıl için yüzde 3,5’te sabit bırakılırken, 2020 beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya ve 2021 tahmini yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e çıkarıldı.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine ilişkin medyan tahminler ise bu yıl için yüzde 1,9 ve 2019-2020-2021 yılları için yüzde 2 olarak belirlendi. Eylül ayında yayımlanan projeksiyonlarda, çekirdek PCE’nin bu yıl yüzde 2 ve gelecek üç sene yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Piyasalar, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonların ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek Powell'ın konuşmasında yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller arayacak.

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendikTrump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik
HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyorHILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fed faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

Türkiye'de bu araçtan sadece 4 tane var

Türkiye'de bu araçtan sadece 4 tane var

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Yılbaşında tatilciler 4 gün planladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

Trump: Suriye’de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

HILL/Çalışkan: ‘Doğru yerdeki insan’ başarıya götürüyor

Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

Palazzi: Sürdürülebilir gelecek için liderler birlikte çalışmalı

Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

Cui Wei: Darüşşafaka işbirliği Çin'in ortak paylaşım tutumunun göstergesidir

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

Çamaş: Darüşşafaka ve Çin işbirliği umarım büyüyerek devam eder

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.