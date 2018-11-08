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Fed faiz oranını 2.00-2.25 aralığında sabit tuttu

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 22:32 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Kasım (DHA)

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