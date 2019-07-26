"Fed faizleri indirirse ECB'nin üzerindeki baskı artacak"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri indirmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişleme konusunda üzerinde hissettiği baskının artacağını belirtti.

ECB'nin bugünkü toplantısından sonra ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından piyasalarda bankanın eylül ayında aksiyon almasına kesin gözüyle bakılıyor. ECB temmuz ayı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın Draghi'nin açıklamalarıyla birlikte bundan sonraki toplantıda bankanın faiz indirimi ve varlık alımı konusunda harekete geçmesine karar veriliyor.

Fed'den gelebilecek bir faiz indiriminin de ECB'nin üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Draghi toplantıda yaptığı açıklamada önemli ölçüde parasal teşvik gerektiğini belirtmişti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, ECB'nin faizlerde indirime gidileceği yönünde iletişimini güncellediğini belirtti. Hayal kırıklığı meydana getiren maro ekonomik veriler ve zayıflayan ekonomik aktiviteyle birlikte ECB'nin eylül ayında aksiyon almamasının çok zor olduğunu ifade eden Houte, Draghi'nin Portekiz'de yapacağı konuşmada makro görünümde herhangi bir gelişme olmadığına, para politikası toplantısında yaptığı konuşmada ise makro görünümün daha kötüye gittiğine dair ifadeler kullandığına dikkati çekti.