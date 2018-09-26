Fed faizleri yüzde 0.25 artırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 0.25 artırdı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklama yapan Fed, faizi yüzde 1.75 - 2.0 aralığından yüzde 2.0 - 2.25 aralığına yükseltti.
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