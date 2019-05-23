Fed / Kaplan: Ekonomi büyüyor, enflasyon yüzde 2.0'ye çıkar

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin sağlam bir şekilde büyüdüğünü ve 2019'da yıllık yüzde 2.25 - 2.5 düzeyine ulaşabileceğini söyledi.

Fox Business'a konuşan Kaplan, enflasyonun da Fed'in hedefi olan yüzde 2.0 düzeyine ulaşacağına inandığını vurguladı.

Finansal istikrar endişelerinin, faizlerin indirilmemesinin nedenlerinden biri olduğuna işaret eden Kaplan, "Ekonomideki güçlü büyümeye bağlı olarak, tam istihdam düzeyinde ya da bu düzeyi aşmış olmamıza karşın, faizler konusunda adım atmakta çekincem var. Ekonomiyi daha fazla desteklemek, önümüzdeki yıllarda başa çıkılması gerekecek dengesizlikler, aşırılıklar oluşturabilir" diye uyardı.

