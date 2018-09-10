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Fed / Kaplan: Faiz artırımlarının ne zaman son ereceğini konuşmak için çok erken

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 09:00 | Son Güncelleme

Dallas Fed (Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, faiz oranlarının artırımlar sona erdirilmeden önce yüzde 2.5-2.75 seviyesine yükselebileceğine inandığını, bununla birlikte yaptığı tahminin titiz, kesin bir tahmin olmadığını da vurguladı.

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Dallas Fed (Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, faiz oranlarının artırımlar sona erdirilmeden önce yüzde 2.5-2.75 seviyesine yükselebileceğine inandığını, bununla birlikte yaptığı tahminin titiz, kesin bir tahmin olmadığını da vurguladı.
Faiz oranlarında artırımıh nötr seviyenin üzerine gitmesi gerekip gerekmediği yönündeki bir soruya da yanıt veren Kaplan, "Faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğini söylemek için çok erken. Bu konuda henüz bir hazırlık yapmadım; çünkü, nötr olarak düşündüğüm seviyeye gelecek yıl ortasından önce ulaşacağımızı düşünmüyorum. Görüşmelerimi ekonominin nasıl geliştiğine göre revize etmek için önümde uzun bir yola var" diye konuştu.
ABD'de işsizlik oranının yüzde 3.9 olan düzeyin altına gitmesinin muhtemel olduğunu da belirten Kaplan, ekonomide büyümenin 2020 veya 2021'de yüzde 1.75 - 2.0 düzeyine yavaşlayacağını da öngördü.
Kaplan konuşmasında, ABD'nin Çin ile ticari konulardaki mücadelesinin "doğru bir mücadele" olduğunan inandığını, ancak bu sorunların çözümünün aylar veya yıllar almasının sürpriz olmayacağını da vurguladı.

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