Fed / Powell: Daha fazla faiz artışı ihtimali “güçlü”

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powel daha fazla faiz artışı ihtimalinin “güçlü” olduğunu söyledi.

CNBC’de yer alan habere göre, ekonomik büyüme ve tam istihdama yakınlaşma sürecinin sağlam olduğunu vurgulayan Powell, faiz artışının devam etme ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekti.

Kendi adına konuştuğunu söyleyen Powell, Merkez Bankası yönetimi genelinde faiz artışının “geniş” bir şekilde paylaşılan bir tutum olduğunu ekledi.

