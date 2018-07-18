Fed / Powell: Fed bilançosunun küçülmesi üç dört yıl sürecek

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında Fed’in bilançoyu küçültme sürecinin üç dört yıl süreceğini öngördüğünü, bir noktadan sonra bilançoyu küçültmeyi sonlandıracaklarını söyledi.
Powell sunumunda şunları söyledi:
“Güçlü bir istihdam piyasası ve hedefimize yakın bir enflasyon ve risk görünümünün nispeten dengelenmiş olmasıyle birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi federal faiz oranlarını
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