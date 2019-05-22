Fed / Rosengren : İstihdam piyasası güçlü, enflasyon düşük

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD'de Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren'e göre, faiz kararı, "düşük kalmayı sürdüren enflasyon" ile "güçlü istihdam piyasası" ikileminde.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Rosengren bu durumun, Fed'in politika hedeflerini "tuhaf bir duruma" soktuğunu, buna karşılık, faizlerin değiştirilmesi gerektiğini gösterecek bir durum olmadığını söyledi ve ekledi:

"Bugün, Fed'in iki görevi para politikası için farklı sinyaller veriyor; örneğin düşük işsizlik biraz daha sıkı bir politikaya işaret ederken, düşük enflasyon bu durumun ters yönünü gösteriyor. Bu nedenle, bu aşamada politikanın kısa vadede değiştirilmesi yönünde açık bir çağrı görmüyorum."

ABD ve Çin arasındaki ticari çatışmanın büyümeyi azaltabileceğine veya fiyatları artırabileceğine de işaret eden Rosengren, bunların hepsinin faizleri cari seviyede tutmak için nedenler olduğunu vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Charmes Evans da, Fed'in enflasyon hedefini yakalayamamasının, fiyat artış hızının yönetimi için yeni ve daha agresif bir sisteme geçiş yönünde ortaya konacak her türlü çaba için sorun oluşturabileceğine dikkat çekti ve ekledi: "Piyasalar, Fed'in buna imkan verip vermeyeceği konusunda kuşkulu olabilirler. Böyle bir çerçeve izleyeceğime inanıp inanmayacaklarını bilmiyorum."

