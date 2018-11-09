FİNANS

Fed sonrası gözler liderler buluşmasında

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

Fed sonrası gözler liderler buluşmasında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından hafta sonu dünya liderlerinin Fransa'daki buluşmasına odaklandı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde, ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanarak, hem genel hem çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği, buna bağlı olarak Fed'in kademeli faiz artırımlarını sürdüreceği kaydedildi.

Fed'in kademeli faiz artışına devam edeceği beklentilerinin artması küresel risk iştahını azaltırken, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörüleri yüzde 60'lardan yüzde 75'e kadar yükseldi. Söz konusu gelişmelerle dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 düşüş kaydetti.

Fed kararı sonrası dolardaki değerlenmenin, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü olduğu görüldü. Neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gerilerken, TL de dolar karşısında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti. Dün 5,4598'e çıkan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçe planına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki düş kırıklığının yüksek sesle dile getirilmesi, bu konunun bir süre daha gündemi meşgul edeceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu beklentiler avronun üzerinde baskıya neden olurken, avro varlıklara ilişkin negatif fiyatlamaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Dün Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi.

Bugün Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 3,3, Tüketici Fiyat Endeksi'nin de yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,8 değer kaybetti.

Analistler, Çin'de düşük seyreden enflasyon verilerinin küresel ticaret ve Türkiye'de üretici fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye neden olabileceğini söyledi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğu görüldü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 azalışla 93.506 puandan tamamlarken, analistler, özellikle son dönemde güçlü seyreden bankacılık hisselerinin teknik açıdan halen pozitif görünümünü koruduğunu, dün kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmanın 100. yılı dolayısıyla 10-11 Kasım'da Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıya Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere dünya liderlerinin katılarak ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Analistler, liderlerin ikili görüşmelerinden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odağına yerleştiğini belirterek, bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Açıklanan şirket bilançolarının Borsa İstanbul'da hisse bazlı hareketleri artırabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

PARTNERKadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?Kadınların en büyük sorunlarından! Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecekKimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek
FED faiz kararını açıkladıFED faiz kararını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

İşsizlik maaşında yeni dönem başlıyor! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek

Kimya'da büyüme akılcı yatırımlarla gerçekleşecek

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

ISACA: Teknolojide kadın istihdamının artması gerekiyor 

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,206 lira yükseldi

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.