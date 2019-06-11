FİNANS

"Fed Temmuz'da faiz indirebilir, ancak resesyonu durduramayabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 08:39 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in hisse senedi stratejisti Michael Wilson, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğini, ancak bu indirimin ekonomide yavaşlamayı veya resesyonu durduramayabileceği uyarısı yaptı.

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in hisse senedi stratejisti Michael Wilson, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğini, ancak bu indirimin ekonomide yavaşlamayı veya resesyonu durduramayabileceği uyarısı yaptı.
CNBC'nin haberine göre, "Ekonomi halen bazı çok ciddi makro risklerle karşı karşıya" diye konuşan Wilson, zayıf istihdam verisi, düşük enflasyon ve tırmanan ticari gerilimleri bu risklere örnek olarak gösterdi ve ekledi:
"Fed faiz indirimi çok geç kalmış olabilir. Fed'in yaz aylarında para politikasını gevşetmesi ekonomiyi yavaşlamadan kurtarmaz. Düşen enflasyon oranı ve yüzde 2 hedefine ulaşamama ile ticari gerilimlerin bir araya gelmesi iş dünyası güveni üzerinde baskı yaratıyor."
Yatırımcımların kolay bir Fed politikasına ilişkin isteklerinin anlaşılabilir olduğuna işaret eden Wilson, Fed'in daha güvercin bir tutum izlemesine karşın yatırımcıların savunma pozisyonunda kalmaya devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.

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