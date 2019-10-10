Fed tutanakları: Politika yapıcılarda fikir ayrılığı artıyor

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül toplantısında faiz indirimini birçok politika yapıcı destekse de, para politikasının gelecekteki gelişimine ilişkin fikir ayrılıkları artmaya devam ediyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 17-18 Eylül tarihlerinde yaptığı toplantının tutanaklarına göre, Fed kısa vadeli para piyasalarındaki karışıklıktan sonra bilanço büyüklüğünün artırılıp artırılmayacağını değerlendirmek gerekeceğini kabul etti.

Fed politika yapıcıları 17-18 Eylül tarihlerindeki toplantıda 3'e karşı 7 oyla politika faizinin 25 baz indirilerek yüzde 1.75 - yüzde 2.0 aralığına düşürülmesine karar vermişlerdi. Fed tutanaklarında "Birçok katılımcı, federal fonların hedef aralığının 25 baz puan indirilmesinin uygun olacağını düşündü" denildi.

Ancak, toplantı ortak kanıyla sona erdi. Bütün üyeler genel olarak Trump yönetiminin, özellikle Çin ile tırmanan ticaret savaşları, yavaşlayan küresel büyüme ve Brexit gibi diğer gelişmelerle ilgili riskler nedeniyle daha fazla endişeli olurken, bu risklerin ABD ekonomisi için ne anlama geldiği konusunda farklı fikirler ortaya koydular.

Birçok politika yapıcı, Fed'in risklere karşı önlem almak için faizleri düşürmekte ihtiyatlı olacağını düşünürken, diğer politika yapıcılar ABD'nin mevcut ekonomik görünümünün faiz indirimini haklı göstermeyeceğini söyledi.

