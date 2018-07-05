FİNANS

Fed tutanakları yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 23:27 | Son Güncelleme

Tutanaklardan: - "Birçok üye ticaret politikalarına yönelik belirsizlik ve risklerin güçlendiğini ve bunun nihayetinde iş dünyasındaki güveni ve yatırımları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti" - "Dolar, 2017 sonlarındaki faiz artışları ve siyasi gelişmeler nedeniyle Arjantin, Türkiye, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere bazı yükselen piyasa ekonomilerine ait para birimleri karşısında ciddi değer kazandı. Bu finansal kırılganlıklara yönelik endişeleri güçlendirdi" - "FOMC üyeleri, orta vadeli para politikası görünümü açısından ekonominin halihazırda çok güçlü olması ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde geri döneceği beklentisiyle faiz oranlarının kademeli şekilde artırılmaya devam etmesinin muhtemelen uygun olacağını öngörüyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son tutanaklarına göre, Fed yetkilileri, ticaret politikalarından kaynaklanan aşağı yönlü risklerin güçlendiğini düşünüyor.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75 -2,00 aralığına yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, son enflasyon verilerinin yüzde 2 hedefine ulaşılacağına dair güven verdiği belirtildi.

- "İş dünyasındaki güveni ve yatırım harcamalarını olumsuz etkileyebilir"

Buna karşın, iş dünyasının yükselen ticaret bariyerlerinin olumsuz etkilerinden endişelendiğine işaret edilen tutanaklarda, "Bazı bölgelerdeki şirketlerin ticaret politikasına yönelik belirsizlikler dolayısıyla sermaye harcamalarını azalttığı ya da ertelediği" bildirildi.

Tutanaklarda, ayrıca, "Birçok üye ticaret politikalarına yönelik belirsizlik ve risklerin güçlendiğini ve bunun nihayetinde iş dünyasındaki güveni ve yatırımları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti." ifadelerine yer verildi.
\

- Fed tutanaklarında Türkiye

Ticaret gerilimlerine ilaveten, bazı Avrupa ve yükselen piyasa ülkelerindeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin de risk teşkil ettiği belirtildi.

Dolardaki yükselişin bazı ülkelerin finansal kırılganlıklarını artırdığına işaret eden tutanaklarda, "Dolar, 2017 sonlarındaki faiz artışları ve siyasi gelişmeler nedeniyle Arjantin, Türkiye, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere bazı yükselen piyasa ekonomilerine ait para birimleri karşısında ciddi değer kazandı. Bu finansal kırılganlıklara yönelik endişeleri güçlendirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Kademeli faiz artışlarına devam etmek uygun"

Tutanaklar, Fed yetkililerinin artan risklere rağmen kademeli faiz artışlarına devam edilmesini desteklediğini de ortaya koydu.

Fed'in faiz oranını, 2019 veya 2020 yıllarında yükseltmeye devam edeceği sinyalini veren tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

"FOMC üyeleri, orta vadeli para politikası görünümü açısından ekonominin halihazırda çok güçlü olması ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde geri döneceği beklentisiyle faiz oranlarının kademeli şekilde artırılmaya devam etmesinin muhtemelen uygun olacağını öngörüyor."

Fed yetkilileri, haziran toplantısının ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre, yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırarak, 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlamayı planlıyor.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştuUludağ OSB, hizmet binasına kavuştu
Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldıEmre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fed tutanakları

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

2018'in en çok satan otomobilleri

2018'in en çok satan otomobilleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

Emre Kurttepeli Tiger Global’in Mynet hisselerini satın aldı

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.