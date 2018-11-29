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Fed tutanakları yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

Tutanaklarda Fed yetkililerinin, iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinin beklentilerine paralel ya da daha güçlü gelmesi halinde yakında yeniden faiz artırılmasını desteklediği ifade edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakları, bankanın aralık ayında yeniden faiz artırımına gidebileceğine işaret etti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 7-8 Kasım'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Dünyanın en etkili merkez bankası kabul edilen Fed'in politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, "Neredeyse tüm FOMC üyelerinin kademeli ek faiz artırımlarını desteklediği" kaydedildi.

Tutanaklarda ayrıca, "Kademeli parasal normalleşmenin sürdürülmesinin uygun olduğu görüşüyle uyumlu şekilde neredeyse bütün üyeler, iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinin beklentilerine paralel ya da daha güçlü gelmesi halinde politika faizinde yakın zamanda yeni bir artışa gidilmesinin yerinde olacağını bildirdi." ifadesine yer verildi.

Bu ifade, Fed'in 18-19 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında faizin yeniden artırılacağı şeklinde yorumlandı.

Tutanaklarda, bir iki üyenin politika faizinin mevcut durumda ekonomiyi dengede tutacak nötr seviyeye ulaşmış olabileceğini savunduğunu gösteren ifadeler de dikkati çekti.

- "Kademeli ek faiz artırımları" karar metninden çıkarılabilir

Tutanaklara göre, kasım toplantısında Fed yetkilileri arasında yaşanan bir başka önemli tartışma, toplantılardan sonra yayımlanan FOMC karar metnine yönelikti.

Birçok FOMC üyesinin, şimdiye kadar yayımlanan karar metinlerinde yer alan "Komite, kademeli ek faiz artırımlarının ekonomik aktivitelerdeki artışın, güçlü iş gücü şartlarının ve yüzde 2 hedefine yakın orta vadeli enflasyon hedefinin korunması için uygun olduğunu düşünüyor." ifadesinin gelecek verilere yönelik değerlendirmeye daha fazla vurgu yapılacak şekilde değiştirilmesini istediği bildirildi.

Söz konusu değişikliğin FOMC'nin değişen ekonomik şartlara yanıt vermek için esnek davranacağını anlatmak için yararlı olacağı vurgulandı.

Piyasalar, tutanaklardaki bu ifadeleri, Fed'in gelecek yıl Amerikan ekonomisinin yavaşlaması halinde daha az faiz artıracağı ya da sıkılaştırmaya ara verebileceği şeklinde yorumladı.

Fed'in eylül ayında yayımladığı çeyreklik ekonomik projeksiyonlar, bankanın gelecek yıl 3 kez faiz artırmayı planladığına işaret etmişti.

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