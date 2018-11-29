Fed tutanakları yayımlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakları, bankanın aralık ayında yeniden faiz artırımına gidebileceğine işaret etti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 7-8 Kasım'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

Dünyanın en etkili merkez bankası kabul edilen Fed'in politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, "Neredeyse tüm FOMC üyelerinin kademeli ek faiz artırımlarını desteklediği" kaydedildi.

Tutanaklarda ayrıca, "Kademeli parasal normalleşmenin sürdürülmesinin uygun olduğu görüşüyle uyumlu şekilde neredeyse bütün üyeler, iş gücü piyasası ve enflasyon verilerinin beklentilerine paralel ya da daha güçlü gelmesi halinde politika faizinde yakın zamanda yeni bir artışa gidilmesinin yerinde olacağını bildirdi." ifadesine yer verildi.

Bu ifade, Fed'in 18-19 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında faizin yeniden artırılacağı şeklinde yorumlandı.

Tutanaklarda, bir iki üyenin politika faizinin mevcut durumda ekonomiyi dengede tutacak nötr seviyeye ulaşmış olabileceğini savunduğunu gösteren ifadeler de dikkati çekti.