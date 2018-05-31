FİNANS

Fed, Volcker Kuralı'nı gevşetmek için kolları sıvadı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 00:30 | Son Güncelleme

Fed, Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bir parçası olarak 2010 yılında hayata geçirilen "Volcker Kuralı"nın yeniden düzenlenmesi önerisinde bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) finansal kuruluşların yatırımlarına yönelik sınırlandırmaların gevşetilmesi teklifinde bulundu.

Fed, bugün düzenlediği toplantıda, Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bir parçası olarak 2015 yılında hayata geçirilen "Volcker Kuralı"nın yeniden düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Genel olarak bankaların kendi sermayeleriyle işlem yapmalarını yasaklayan ve hedge fonları gibi riskli yatırım araçlarını kullanmalarını sınırlayan Volcker Kuralı'na yönelik bazı zorunlulukların değiştirilmesinin bankacılık sistemini olumsuz etkilemeyeceğini savunan Fed yetkilileri, söz konusu zorunlulukların finans kuruluşlarının büyüklüğüne ve yatırım işlemlerine göre ayarlanması gerektiği için harekete geçildiğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, konuya ilişkin açıklamasında, "Önerge, şirketlerin Volcker Kuralı'na en iyi şekilde nasıl uyacakları konusundaki belirsizlik ve karmaşanın bir kısmını giderecek ve yöneticilerin kurala uyup uymadıklarını bilmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

- Bankaları 3'e ayırıyor

Teklif edilen düzenleme çerçevesinde bankalar üç kategoriye ayrılırken, ticari amaçla bulundurulan varlık veya borç miktarı 10 milyar dolar ve üzerinde olanların en üst düzey kriterlere tabi tutulması öngörülüyor.

Ticari amaçla tuttuğu varlık veya borç miktarı, 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında kalan bankalara yönelik zorunlulukların ise azaltılması planlanıyor.

Son olarak, 1 milyar doların altında işlem yapan küçük bankaların Volcker Kuralı'nın getirdiği zorunluluklara tabi tutulmamaları öneriliyor.

Önerilen düzenlemenin 60 günlük yorum süresinin ardından Fed üyelerince yapılacak oylama sonrasında hayata geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fed Volcker Kuralı

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