Fed, Volcker Kuralı'nı gevşetmek için kolları sıvadı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) finansal kuruluşların yatırımlarına yönelik sınırlandırmaların gevşetilmesi teklifinde bulundu.

Fed, bugün düzenlediği toplantıda, Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun bir parçası olarak 2015 yılında hayata geçirilen "Volcker Kuralı"nın yeniden düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Genel olarak bankaların kendi sermayeleriyle işlem yapmalarını yasaklayan ve hedge fonları gibi riskli yatırım araçlarını kullanmalarını sınırlayan Volcker Kuralı'na yönelik bazı zorunlulukların değiştirilmesinin bankacılık sistemini olumsuz etkilemeyeceğini savunan Fed yetkilileri, söz konusu zorunlulukların finans kuruluşlarının büyüklüğüne ve yatırım işlemlerine göre ayarlanması gerektiği için harekete geçildiğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, konuya ilişkin açıklamasında, "Önerge, şirketlerin Volcker Kuralı'na en iyi şekilde nasıl uyacakları konusundaki belirsizlik ve karmaşanın bir kısmını giderecek ve yöneticilerin kurala uyup uymadıklarını bilmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.