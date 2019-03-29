FİNANS

Fed / Williams: ABD'de resesyon olasılığı yüksek değil

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 08:57 | Son Güncelleme

New York Fed Başkanı John Williams, küresel büyümenin yavaşladığına  işaret eden verilere karşın, ABD ekonomisinde bir resesyon endişesi taşımadığını söyledi.

İstanbul, 29 Mart (DHA) - New York Fed Başkanı John Williams, küresel büyümenin yavaşladığına işaret eden verilere karşın, ABD ekonomisinde bir resesyon endişesi taşımadığını söyledi.
Puerto Rico'nun San Juan kentinde konuşan Williams, "2019 veya 2020'de bir resesyon yaşanması olasılığı yüksek değil" dedi.
ABD ekonomisinin çok iyi bir durumda olduğunu belirten Evans, "Ekonomide büyümeinin yavaşlamakta olduğu bir gerçek; ancak, bu sürdürülebilir hıza doğru bir yavaşlama" diye konuştu.
Hazine kağıtları getiri eğrisini çok dikkatli şekilde izlediklerini de vurgulayan Williams, "Getiri eğrisinin terse dönmesi geçmişte hep resesyona işaret etti, ancak bugün aynı şey söz konusu olmayabilir" dedi.
Bu arada, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Başkanı Donald Trump'un, eski danışmanlarından Stephen Moore'u Fed Yönetim Kurulu üyeliğine getirmesinin, Fed'in politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı ve Moore'un Fed içindeki "birçok sesten yalnızca biri" olacağının altını çizdi.
Fed'in politika kararlarının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 19 üyesinin bulunduğunu belirten Bullard, "Bu kadar çok üyenin olduğu ortamda hiç kimsenin görüşleri egemen olamaz. Fed'in para politikasının ne olması gerektiği konusunda birçok analiz yapan büyük bir ekibi var, bu analizler karar verirken bilgilendirici oluyor" diye konuştu.

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