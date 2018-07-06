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Fed yetkilileri dikkatleri ticaret savaşı endişelerine çekti

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 08:44 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, son para politikası toplantısında, son dönemde giderek yükselen küresel ticaret savaşı endişelerinin, güçlü görünen ekonomiye zarar verebileceği uyarısı yaptılar.

İstanbul, 6 Temmuz (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, son para politikası toplantısında, son dönemde giderek yükselen küresel ticaret savaşı endişelerinin, güçlü görünen ekonomiye zarar verebileceği uyarısı yaptılar.
Fed'in 12-13 Haziran tarihlerinde yaptığı ve faizleri bu yıl ikinci kez yükselttiği toplantıya ilişkin tutanaklar yayımlandı.
Toplantıda, ABD ekonomisinde resesyon işaretleri olup olmadığının da ele alındığı belirtilen tutanaklarda, Fed'in faiz artırım sürecine ilişkin gelinen düzey konusu üzerinde de duruldu.
Tutanaklara göre, ABD ekonomisindeki güçlü büyümeye dikkat çeken Fed yetkilileri, faiz artırım planını sürdürmekte yana oldukları, bir yandan da ekonomideki büyüme temposunu yavaşlatabilecek unsurlar ile ilgili endişe taşıdıkları izlenimi verdi.
Tutanaklarda, "Fed yetkililerinin çoğu, ticaret politikasına ilişkin belirsizlik ve risklerin arttığını ve bunların sonunda olumsuz bir etki yaratabileceğinden endişelendiklerini dile getirdiler" denildi.

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