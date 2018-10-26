Fed yetkilileri : Faiz artırımları sürmeli

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üst düzey yetkilileri, yaptıkları açıklamalarda, 2015 yılında başlayan faiz artırımlarının bir süre daha sürdürülmesinden yana olduklarının altını çiziyor.

Fed'in yeni Başkan Yardımcısı Richard Clarida, bir yandan enflasyonda bir zıplamadan kaçınırken, diğer yandan ABD ekonomisindeki cari toparlanmanın iyileştirilmesi için en iyi yol olarak "biraz daha" faiz artırımını desteklediğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı olarak katıldığı ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanan Clarida, ekonominin büyümeyi sürdürüreceği işaretleri gösterdiği ortamda, faizleri kademeli şekilde artırmanın sürdürülmesinin uygun olacağını belirtti ve ekledi:

"ABD para politikası destekleyici olmayı sürdürüyor. Eğer, veriler beklendiği gibi gelmeyi sürdürürse, federal fon faizinde biraz daha fazla ayarlama yapılmasının uygun olacağına inanıyorum."

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da, Fed'in potansiyelin üzerinde büyüyen ekonomiyi hala teşvik etmekte olduğunu, bu nedenle potansiyel şoklar yaşanabileceğini öngörse bile, faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Mester, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fed politikasının hala destekleyici, genişlemeci olmayı sürdürdüğünü düşünüyorum; bu nedenle, faiz oranlarını yukarı çekmemiz gerekli" diye konuştu.

Mester ayrıca ABD'de finansal teşviklerin er ya da geç verimliliği artıracağını, ancak bunun çabuk olmayacağını da vurguladı.

