FİNANS

Fed yetkililerinden çelişkili faiz açıklamaları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 22:42 | Son Güncelleme

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker: - "Hala iyi istihdam rakamları görüyoruz. Dolayısıyla, normalleşme ve nötr faize dönüş sürecinde acele etmemiz gerektiğini düşünmüyorum" - Chicago Fed Başkanı Charles Evans: - "Aralıkta faiz artırılması konusunda çok rahatım"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) iki bölgesel başkanı, aralıkta faiz artırılması konusunda birbiriyle çelişen açıklamalarda bulundu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Bloomberg kanalına verdiği mülakatta, Fed'in faiz artırımlarına ara vermesi yönünde görüş bildirdi.
Enflasyonda bir hızlanma görmediğini vurgulayan Harker, "Hala iyi istihdam rakamları görüyoruz. Dolayısıyla, normalleşme ve nötr faize dönüş sürecinde acele etmemiz gerektiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) eylül toplantısında 16 üyeden 12'sinin aralıkta faiz artırılmasına destek verdiğini anımsan Harker, "Ben geri kalan 4 kişiden biriydim." dedi.

Diğer taraftan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yine Bloomberg'e verdiği röportajda, aralıkta faiz artırılmasını desteklediğini bildirdi.

"Aralıkta faiz artırılması konusunda çok rahatım." ifadesini kullanan Evans, güçlü büyüme ve düşük enflasyonun daha sıkı para politikasını uygun hale getirdiğini vurguladı.

ABD'de enflasyon birkaç aydır Fed'in yüzde 2 hedefine yakın seyrederken, büyüme ikinci çeyrekte yüzde 4,2 ile son 4 yılın en hızlı performansını kaydetti.

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker

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