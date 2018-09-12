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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard'dan faiz açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 21:51 | Son Güncelleme

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard: - "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Güven seviyesi yüksek, iç talep ivmesi güçlü ve yakın zamandaki mali genişlemenin ekonomiye etkisi en azından gelecek yıl boyunca sürecek" - "Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, "Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır." dedi.

Brainard, Detroit kentinde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüdüğünü anımsatan Brainard, "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Güven seviyesi yüksek, iç talep ivmesi güçlü ve yakın zamandaki mali genişlemenin ekonomiye etkisi en azından gelecek yıl boyunca sürecek." ifadesini kullandı.

Brainard, iş gücü piyasasındaki güçlenmeyi ve ücretlerdeki artışın son 9 yılın en yüksek seviyesine yükselmesini "cesaret verici" olarak tanımladı.

Enflasyonun da Fed'in hedefleri doğrultusunda yüzde 2'ye yükseldiğine işaret eden Brainard, "Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır." dedi.

Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, ayrıca, ekonomiyi potansiyel büyüme kapasitesinde tutacak kısa vadeli nötr faiz oranının, mali genişleme politikalarının etkisi nedeniyle uzun vadeli nötr faiz oranının üzerine çıkmasının makul olacağını sözlerine ekledi.

Brainard, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkına sahip üyeler arasında yer alıyor.

Bu yılın geri kalanındaki üç FOMC toplantısı 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Piyasaların, eylül toplantısında faiz artırılmasına verdiği olasılık 12 Eylül itibarıyla yüzde 98,6 seviyesinde seyrediyor.

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