Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard'dan faiz açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, "Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır." dedi.

Brainard, Detroit kentinde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 büyüdüğünü anımsatan Brainard, "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Güven seviyesi yüksek, iç talep ivmesi güçlü ve yakın zamandaki mali genişlemenin ekonomiye etkisi en azından gelecek yıl boyunca sürecek." ifadesini kullandı.

Brainard, iş gücü piyasasındaki güçlenmeyi ve ücretlerdeki artışın son 9 yılın en yüksek seviyesine yükselmesini "cesaret verici" olarak tanımladı.

Enflasyonun da Fed'in hedefleri doğrultusunda yüzde 2'ye yükseldiğine işaret eden Brainard, "Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır." dedi.