FİNANS

Fed/Brainard: Yumuşak enflasyon “yeni normal”

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ağustos (DHA)

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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 74.74’e yükseldiTÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 74.74’e yükseldi
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