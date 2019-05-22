Fed/Bullard: Enflasyon düşük kalırsa faiz indirmek gerekebilir

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - ABD'de St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, enflasyonun daha da yavaşlaması halinde Fed'in ekonomik büyüme ivmesini sürdürse bile, faiz indirimi gerekebileceğini söyledi.

Bullard, Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefini tutturamama riski ve ticaret savaşının, Federal Açık Piyasa Konitesi'nin (FOMC) politika belirlemesinin önündeki iki önemli makroekonomik zorluk olarak öne çıktığını vurguladı.

Bullard, göreceli olarak iyi rel ekonomik performansa rağmen politika faizinde ayağı yönlü bir ayarlamanın, Fed'in koyduğu yüzde 2.0 enflasyon hedefine ilişkin güvenin sürdürülmesine destek olacağını vurguladı ve ekledi: "Eğer enflasyon hayal kırıklığı yaratmayı sürdürürse, politika faizi değişikliği daha çekici olabilir."

