Fed/Daly: Gümrükler enflasyonu yüzde 2.0'lik hedefe itebilir

İstanbul, 24 Mayıs (DHA) - San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerinin, enflasyonu yüzde 2.0 olan "hedefe doğru itebileceğini" söyledi.

Fox Business programına katılan Daly, "Verilerin iyi olduğunu hissediyorum, ancak keyifler sallantıda. Eğer belirsizlikte azalma veya bir rahatlama olur ise, ekonominin ivmesinin büyüme için yukarı yönlü bir haline gelmesini bekliyorum. Eğer belirsizlikler devam eder ise, bunun ekonomi için aşağı yönlü olacağını düşünüyorum, çünkü belirsizlik güveni etkiliyorn ve güvende yatırımları yönlendiriyor" dedi.

Richmond Fed Başkanı Barkin de ticaret konusunda belirsizliklerin büyümeye zarar verebileceğini,

ABD-Çin arasında ticari sorunların çözülmesinin ise büyümei artırabileceğini ifade etti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da ticari gerilimleri çok dikkatli şekilde izlediğini, bu gerilimlerin büyüme oranında biraz yavaşlamaya yol açabileceğinden endişe ettiğini vurguladı.

