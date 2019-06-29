Temmuz ayında yapılacak toplantıda 25 baz puanlık indirim ihtimali analistler tarafından yüzde 80 olasılıkla fiyatlanırken, yüzde 20 olasılıkla 50 baz puanlık bir indirim bekleniyor.

Son zamanlarda piyasada oluşan 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ise Fed yetkililerince sözlü olarak bu büyüklükte bir indirimin ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi.

Analistler tarafından gelecek bir yıl içinde ABD'nin resesyona girme olasılığı yüzde 30 olarak hesaplanırken, gelecek dönem için faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell hafta içi yaptığı açıklamada piyasada fiyatlanan faiz indiriminin büyüklüğü hakkında biraz daha sabırlı olunması gerektiğini ve kısa dönemli adımların sağlıklı olmayacağına dikkati çekti.

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı ve bazı üyeler bu hafta yaptıkları açıklamalarla 50 baz puanlık indirim beklentisinin ekonomik gerçeklerle uyumlu olmayacağını ima etti.

1 Mayıs'ta yapılan para politikası toplantısından bu yana birçok şeyin değiştiğini söyleyen Powell, Fed olarak faiz oranlarını doğru seviyeye çekmek için çalıştıklarını belirtti.

Powell, ABD ekonomisine yönelik risklerde artış eğiliminin gözlemlendiğini ancak kısa dönemli olumsuzluklara karşı gereğinden fazla hassas davranmamaları gerektiğini politika faizinin orta dönem hedeflerine göre belirleyeceklerini ifade etti. Yine de parasal genişleme için Fed'in yeterli alana sahip olduğuna dikkati çeken Powell, "Şuan uygulanan politika ABD'de ekonomik aktivitenin artmasına yardımcı oldu. Ticaret konusu ve gümrük tarifeleri bizi düşünmemiz gereken önemli konuların başında geliyor." dedi.

- ABD ekonomisine dair veriler karışık seyrediyor

ABD'de 1. çeyrekte GSYH yüzde 3,1 büyürken, işsizlik seviyesi yüzde 3,6 ile doğal işsizlik seviyesi olarak kabul edilen seviyede bulunuyor. Ancak imalat PMI haziranda 2009 yılından bu yana en düşük seviye olan 50,1'e geriledi.

Enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,8 ile hedeflenen enflasyon seviyesinin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üzerindeki baskıları, para politikasında daha güvercin bir duruş alınmasının sebeplerinden bir kaçı olarak gösteriliyor.