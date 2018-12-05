WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasından (Fed), Amerikan iş dünyasındaki iyimserliğin, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki arz eksikliği nedeniyle azaldığı bildirildi.

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Aralık 2018 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitelerin çoğu bölgede ılımlı hızda artmaya devam etmesine karşın Dallas ve Philadelphia bölgelerindeki büyümenin bir önceki rapora kıyasla yavaşladığı kaydedildi.

Raporda, ABD yönetiminin gümrük tarifelerinin imalatçılar için endişe kaynağı olmayı sürdürmesine rağmen sektördeki genişlemenin devam ettiği ifade edildi.

Tüketici harcamalarının gücünü koruduğu vurgulanan raporda, konut sektöründeki zayıflığın ise sürdüğü belirtildi.

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- “İyimserlik azaldı”

Raporda, en çok dikkati çeken nokta ise iş dünyasındaki iyimserliğin azalmasına yönelik şu değerlendirme oldu:

“Birçok şube şirketlerin pozitif yaklaşımını sürdürdüğünü rapor etti ancak iyimserlik bazı bölgelerde firmaların gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları ve emek piyasasındaki kısıtlamalarına yönelik bildirimleriyle azaldı.”