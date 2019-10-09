Fed/Evans: Aşağı yönlü riskler yukarı yönlülerden daha güçlü

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu aşağı yönlü risklerin, yukarı yönlülerden daha güçlü olduğuna dikkat çekti.

Evans, potansiyel ters rüzgarlara karşı daha fazla sigorta sağlayacak ve enflasyonu yükseltecekse, Fed'in bir faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi ve ekledi:

"Bir faiz indirimi daha yapılmasının daha yüksek enflasyon yaratılmasına yardım edeceğini düşünüyorum. Ekonomi için biraz daha fazla sigorta sağlayabilir. Bir faiz indirimi daha gereklil ve zorunlu mu? Bundan emin değilim. Ancak kesinlike bu argümanlara karşı açık fikirliyim. Bir faiz indirimi daha yapılmasına aldırmam."

ABD'nin ekonomik görünümü konusunda hala iyimser olduğunu da vurgulayan Evans, ekonomi için aşağı yönlü risklerin yukarı yönlü risklerden daha güçlü olduğunu, ancak genel olarak ABD'nin cari para politikası ile oldukça iyi konumlandığını belirtti.

