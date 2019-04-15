Fed/Evans: Faiz oranları 2020 sonuna dek değişmeyebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Nisan (DHA) - Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faiz oranlarının 2020 yılının sonbaharına kadar değişmeyeceğine inandığını söyledi.

CNBC’ye konuşan, Evans Aralık ayındaki faiz artırımının bir hata olmadığını düşündüğünü ve daha önce enflasyonun yüksek olacağını hesap ederek faiz artırımlarını desteklediğini ancak enflasyonun “istediğinden” daha düşük açıklandığını söylerken, Fed’in para politikasından memnun olduğunu ekledi.

Ekonominin iyi bir halde olduğunu söyleyen Evans 2019 yılı için yüzde 1.75

