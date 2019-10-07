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Fed/George: Bu aşamada faiz indirimine gerek yok

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther Geogre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu aşamada yeni bir faiz indirimi yapmasına gerek olmadığını savundu.

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther Geogre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu aşamada yeni bir faiz indirimi yapmasına gerek olmadığını savundu.
Fed'in düşük enflasyonu yükseltme amacıyla faizleri düşürmesi gerektiği yönündeki görüşlere karşı çıkan George, düşük enflasyonun büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.
Ulusal İş Ekonomisi Derneği'nin (National Association for Business Economics - NABE) Denver'daki etkinliğinde konuşan George, "Mevcut koşullarda düşük enflasyon konusunda endişe etmek gereksiz görünüyor. ABD ekonomisi hali hazırda, düşük enflasyon, düşük işsizlik ve ılımlı büyüme görünümünün devam işaret ettiği iyi bir yerde... Eğer tüketicilerin güvenlerini kaybetmekte olduklarını görürsem, bu olabilir, faiz konusunda kararını yeniden düşünürüm" dedi.
George, tüketici harcamalarında yavaşlamaya neden olacak geniş bir ekonomik etki görmedikçe, cansız enflasyonun bir politika yanıtı verilmesi gerekmediğine inandığını vurguladı ve ekledi:
"Enflasyon için ortaya konan uzun vadeli hedefe giderken geçici düşüşler ve ısrarcı dalgalanmalar olabileceğini kabul etmek gerekli. 50 veya 100 baz puanın daha ötesine geçen düşüşler olmadıkça, enflasyondaki gerilemeye tolerans gösterilmeli."

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