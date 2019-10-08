FİNANS

Fed/George: Düşük enflasyonla ilgili endişeler yersiz

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther George, ABD'de "düşük enflasyon" ile ilgili endişeleri yersiz bulduğunu söyledi.

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Kansas City Merkez Bankası (Fed) Başkanı Esther George, ABD'de "düşük enflasyon" ile ilgili endişeleri yersiz bulduğunu söyledi.
George, Denver'da National Association for Business Economics'e yaptığı açıklamada, bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) düşük enflasyonu destekleme kapsamında "faiz indirimesini" kabul etmediğini açıkladı.
"ABD ekonomisinin düşük enflasyon, düşük işsizlik ve devam eden ılımlı büyüme görünümüyle iyi bir konumda olduğunu" belirten George, "Düşük enflasyon ile ilgili endişeler yersizdir" dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell, defaatle ekonominin "iyi bir yerde" durduğunu belirtmiş ancak George'un aksine yavaşlayan küresel büyüme ve ticaretteki artan belirsizliklere karşı sigorta olarak Fed'in faiz indirimine gitmesini desteklediğini söylemişti. Buna karşılık George, Fed'in bu yıl Temmuz ve Eylül aylarında yaptığı her iki faiz indirimine de karşı çıkmıştı. Fed'in kısa dönemli faiz aralığı şu anda yüzde 1.75-yüzde 2.00 aralığında bulunuyor.
George, konuşmasında "eğer tüketicinin güvenini kaybettiğini görürsem, ki bu olabilecek bir şey, fikirlerimi tekrar gözden geçirebilirim. Ancak zayıf enflasyon tek başına politika hamlesini gerektirmez" diye ekledi.
Bir sonraki toplantısı 29-30 Ekim'de gerçekleşecek olan Fed'in bu yıl büyük ihtimalle en az bir kez daha faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldiTürk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi
THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitlediTHY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

Memur ile emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THY'nin 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına büyük ilgi başvuru sayfasını kilitledi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

THBB: İnşaat sektörü 16 ay sonra canlanma belirtisi gösterdi

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

İHBİR'den rekor ihracat

İHBİR'den rekor ihracat

Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

Akbank'ın sendikasyon kredisine 1 milyar doların üstünde talep

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.