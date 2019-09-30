FİNANS

Fed/Harker: Faiz oranları şimdilik değişmemeli

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Eylül (DHA)

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TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)
TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyorTSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor
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