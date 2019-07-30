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"Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek"

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter: - "Fed'in 25 baz puanlık indirimi ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyecek" - "50 baz puan yerine 25 baz puanlık indirim yapılması piyasalarda hayal kırıklığı oluşturma riski de taşıyor ancak bu karara en büyük protesto ABD Başkanı Trump'tan gelebilir" - Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz: - "Fed, ABD'deki politik baskıdan etkileniyor"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde yapacağı 25 baz puanlık indirimin ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyeceğini söyledi.

Piyasalar, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Fed'in 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayında iyi gelen tarım dışı istihdam verileriyle Fed'in faizleri düşüreceğine yönelik umutlar azalmasına karşın 11 Temmuz'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamalar bu umutları tekrar canlandırdı.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, son aylarda ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığını belirterek, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meselelerine ilişkin risklere dikkati çekmişti. Beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin görüşlerini etkileyip etkilemediği sorusuna "Hayır" yanıtı veren Powell, piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin artmasına yol açmıştı.

ABD'de ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitenin yavaşladığını göstermesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması nedeniyle Fed'in, faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in büyük ihtimalle yapması beklenen ve piyasalarda "sigorta indirimi" diye nitelendirilen 25 baz puanlık indirimin, ne kadar yeterli olacağına da şüpheyle bakılıyor.

Uzmanlar, 25 baz puanlık indirimin yeterli olmayabileceğini, Fed'in ileriki aylarda başka indirimlere de gitmesinin beklendiğini kaydetti.

- "Hız kesen ekonomik aktivite başka faiz indirimlerini de getirecek"

Capital Economics Kıdemli ABD Ekonomisti Andrew Hunter, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in faizlerde yapacağı 25 baz puanlık indirimin ekonomik yavaşlamayı engelleyemeyeceğini söyledi.

Fed'in yarın gerçekleştireceği toplantıda faizlerde 25 baz puan indirime gideceğini ancak yavaşlayan büyümenin, aralık ve Mart 2020'de de faizlerde indirime gidilmesine yol açacağını belirten Hunter, Fed üyelerinin 25 baz puanlık indirimi bir sigorta olarak gördüğünü ancak hız kesen ekonomik aktivitenin başka faiz indirimlerini de getireceğini kaydetti.

Hunter, bazı Fed üyelerinin 50 baz puanlık indirimi desteklediğini, bu nedenden dolayı 25 baz puanlık indirim kararının tam bir fikir birliğiyle alınmayacağını söyledi.

Bankanın, bilanço normalleştirme programını da sonlandırabileceğini belirten

Hunter, Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapmak için hazır olmayabileceğini ancak aralık ve Mart 2020'de 25 baz puanlık indirimler olabileceğini aktardı.

Hunter, 50 baz puan yerine 25 baz puanlık indirim yapılmasının piyasalarda hayal kırklığı oluşturma riski de taşıdığını ancak bu karara en büyük protestonun ABD Başkanı Donald Trump'tan gelebileceğini söyledi.

- "Faiz indirimi ekonomik zayıflamaya karşı bir sigorta olarak anlaşılabilir"

Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz da Trump'ın faizlerin indirilmesi konusundaki çağrılarını anımsatarak, Fed'in ABD'deki politik baskıdan etkilendiğini dile getirdi.

Faiz indiriminin ekonomik zayıflamaya karşı bir sigorta olarak anlaşılabileceğini ifade eden Balz, 50 baz puanlık bir indirimin ekonomide aşağı yönlü risklere işaret edebileceğini, bunun piyasalar tarafından "Fed üyelerinin endişeli olduğu ve piyasaların bilmediği bir şeyleri bildikleri" şeklinde anlaşılabileceğini söyledi.

Balz, 25 baz puanlık indirimin Fed'in iletişimiyle örtüşeceğini ancak bu miktarda bir indirimin para politikasının yeniden kalibre edilmesi için yeterli olmayacağını belirterek, ileriki aylarda iki faiz indirimi daha olabileceği öngörüsünde bulundu.

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley ise Fed'in 25 baz puanlık bir indirime gideceğini kaydetti.

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