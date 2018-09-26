FİNANS

Fed'in bu yılki üçüncü faiz artışı geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet: - "Fed, politika faiz oranını 25 baz puan daha artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükseltecek. Piyasalar tarafından neredeyse tamamen fiyatlanan faiz artışı kimseyi şaşırtmayacak" - "Haziran ayındaki ekonomik projeksiyonlara göre, Fed yetkililerinin medyan büyüme tahminleri 2018 için yüzde 2,8, 2019 için yüzde 2,4 ve 2020 için yüzde 2 seviyesindeydi. Yeni büyüme tahminleri, bu yıl ve gelecek yıl için daha önceki projeksiyonlardan 0,1 ya da 0,2 puan daha yüksek olabilir" - High Frequency Economics Başekonomisti John O’Sullivan: - "Projeksiyonlardaki en önemli değişiklik muhtemelen büyüme rakamlarında yapılacak. Bu yılki büyüme beklentisi, muhtemelen yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltilecek. İşsizlik ve enflasyon tahminlerinde ise ciddi değişiklikler beklemiyoruz"

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısından, bu yılın üçüncü faiz artışının yanı sıra "şahin" sinyaller çıkması bekleniyor.

Amerikalı ekonomistler, Fed'in bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet, bankanın, politika faiz oranını 25 baz puan daha artırarak yüzde 2-2,25 aralığına yükselteceğini belirterek, "Piyasalar tarafından neredeyse tamamen fiyatlanan faiz artışı kimseyi şaşırtmayacak." dedi.

Bu nedenle toplantı sonrasında tüm dikkatlerin güncellenecek ekonomik projeksiyonlarda olacağını vurgulayan Sweet, Fed’in "şahin" sinyaller vermesinin olası olduğunu kaydetti.

Sweet, "Haziran ayındaki ekonomik projeksiyonlara göre, Fed yetkililerinin medyan büyüme tahminleri 2018 için yüzde 2,8, 2019 için yüzde 2,4 ve 2020 için yüzde 2 seviyesindeydi. Yeni büyüme tahminleri, bu yıl ve gelecek yıl için daha önceki projeksiyonlardan 0,1 ya da 0,2 puan daha yüksek olabilir." değerlendirmesini yaptı.

\

- "Çin'e gümrük vergileri enflasyonu yükseltebilir"

Ryan Sweet, ABD yönetiminin Çin’e yönelik 200 milyar dolarlık son gümrük tarifelerinin, Fed yetkililerinin ekonomik tahminlerini nasıl etkileyeceğinin piyasalarda büyük merakla beklendiğine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret savaşının ABD'nin büyümesine önemli bir etkisinin beklenmediğini kaydetti.

Sweet, enflasyon için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Yıllık çekirdek enflasyon, Çin’den ithal edilen tüketim ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle 0,1 puan yükselebilir. Bu çok büyük bir etki olmasa da dikkate değer... Çünkü enflasyonun halihazırda yüzde 2 hedefine yakın olması Fed’in aşırı ısınma endişelerini tetikleyebilir." diye konuştu.

- "Dört faiz artışına yönelik fikir birliği güçlenecek"

Moody’s Analytics Direktörü Sweet, merakla beklenen noktasal grafiğin, bu yıl toplamda dört kez faiz artırılmasına yönelik fikir birliğinin güçlendiğini göstereceğini düşündüğünü kaydederek, 2019'da üç ve 2020'de bir kez faiz artırılacağına işaret eden projeksiyonların ise büyük ihtimal korunacağı beklentisini dile getirdi.

Sweet, noktasal grafikte ilk kez 2021 yılına yönelik beklentilere yer verileceğini belirterek, "2021 yılına yönelik medyan projeksiyonun, yüzde 3,38 ile 2020 seviyesinde bırakılmasını bekliyoruz. Çünkü Fed yetkililerinin, ekonominin gelecek yıl nasıl olacağı bile belirsizken, 2021 yılında faizlere ne yapacaklarını tahmin etmesi çok zor." dedi.

Karar metninde "kilit" bir değişiklik beklediğini ifade eden Sweet, "Fed’in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor" cümlesinin metinden çıkarılacağı öngörüsünde bulundu.

\

- "Bu yılki büyüme beklentisi muhtemelen yüzde 3'e yükseltilecek"

High Frequency Economics Başekonomisti John O’Sullivan da Fed'in yapacağı faiz artışının halihazırda fiyatlandığı için piyasaların faiz kararından ziyade ekonomik projeksiyonlara odaklanacağını söyledi.

Bununla birlikte, ekonomik projeksiyonlarda fazla değişiklik beklemediğini ifade eden O’Sullivan, "Projeksiyonlardaki en önemli değişiklik muhtemelen büyüme rakamlarında yapılacak. Bu yılki büyüme beklentisi, muhtemelen yüzde 2,8’den yüzde 3'e yükseltilecek. İşsizlik ve enflasyon tahminlerinde ise ciddi değişiklikler beklemiyoruz." dedi.

O’Sullivan, faiz beklentilerini yansıtan noktasal grafiğin, gelecek 15 aylık dönemde dört kez faiz artırılacağı sinyalini vermeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Her yıl sekiz kez bir araya gelen FOMC'nin bu yılki altıncı toplantısından çıkacak faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar, TSİ 21.00'de açıklanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, TSİ 21.30'da başlayacak basın brifinginde, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldüÇanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü
Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünelLimak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
faiz fed FOMC

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

Ak Partili Elitaş: Türkiye ekonomisi en güçlü pozisyonda

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.