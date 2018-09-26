Fed'in bu yılki üçüncü faiz artışı geliyor

Sweet, "Haziran ayındaki ekonomik projeksiyonlara göre, Fed yetkililerinin medyan büyüme tahminleri 2018 için yüzde 2,8, 2019 için yüzde 2,4 ve 2020 için yüzde 2 seviyesindeydi. Yeni büyüme tahminleri, bu yıl ve gelecek yıl için daha önceki projeksiyonlardan 0,1 ya da 0,2 puan daha yüksek olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle toplantı sonrasında tüm dikkatlerin güncellenecek ekonomik projeksiyonlarda olacağını vurgulayan Sweet, Fed’in "şahin" sinyaller vermesinin olası olduğunu kaydetti.

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- "Çin'e gümrük vergileri enflasyonu yükseltebilir"

Ryan Sweet, ABD yönetiminin Çin’e yönelik 200 milyar dolarlık son gümrük tarifelerinin, Fed yetkililerinin ekonomik tahminlerini nasıl etkileyeceğinin piyasalarda büyük merakla beklendiğine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret savaşının ABD'nin büyümesine önemli bir etkisinin beklenmediğini kaydetti.

Sweet, enflasyon için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Yıllık çekirdek enflasyon, Çin’den ithal edilen tüketim ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle 0,1 puan yükselebilir. Bu çok büyük bir etki olmasa da dikkate değer... Çünkü enflasyonun halihazırda yüzde 2 hedefine yakın olması Fed’in aşırı ısınma endişelerini tetikleyebilir." diye konuştu.

- "Dört faiz artışına yönelik fikir birliği güçlenecek"

Moody’s Analytics Direktörü Sweet, merakla beklenen noktasal grafiğin, bu yıl toplamda dört kez faiz artırılmasına yönelik fikir birliğinin güçlendiğini göstereceğini düşündüğünü kaydederek, 2019'da üç ve 2020'de bir kez faiz artırılacağına işaret eden projeksiyonların ise büyük ihtimal korunacağı beklentisini dile getirdi.