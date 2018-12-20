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"FED'in faiz kararı Trump için itibar kaybı"

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

FED’in faiz kararının, ABD Başkanı Donald Trump’ın itibar kaybına neden olacağını belirten Prof.

İSTANBUL, (DHA)- FED’in faiz kararının, ABD Başkanı Donald Trump’ın itibar kaybına neden olacağını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "FED'in faiz artışı kararıyla kaynak daha pahalı hale gelecek ve bu Türkiye için bir risk anlamına geliyor" dedi. Alkin, gelişen ülkelerin cazibeli hale gelerek sermaye çekebilmesi için yapısal reformların zorunluluk haline geldiğini de vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, ABD Merkez Bankası’nın son faiz artırımından önce ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı konuyla alakalı açıklamalar, FED’in baskı altında kalıp faiz arttırmayacağına yönelik değerlendirmelerin geldiğini hatırlatarak, "Ancak ben, bu kafa karışıklıkları üzerine tersi yönde bazı açıklamalarda bulunmuştum. Çünkü FED herhangi bir karar almadan önce mutlaka ciddi bir kamuoyu yaratır, diplomasisini çok iyi götürür. Söylediğim gibi FED bunu gayet iyi yaptı. Dolayısıyla sürpriz bir davranışta bulunmayacak, faizleri arttıracaktı" diye konuştu.

Prof. Dr. Emre Alkin, FED'in faiz artırmaması durumunda yaşanacak durumları ise şöyle sıraladı:

"Gerçekten bizim takip edemediğimiz, gözden kaçan ama FED’in karar alıcılarının bildiği, ABD ekonomisinde bir tuhaflık olduğuna yönelik bir kanaat uyanırdı. Bu da sadece ABD değil, küresel ekonomi için de hiç iyi olmazdı. Zaten yeni yeni toparlanan ABD ekonomisinin bir kez daha resesyon riskine girdiği kanaati oluşsaydı, bu bir deprem etkisi yaratabilirdi. İşte bu yüzden FED para piyasalarındaki kısa süreli dengesizliklere hak ettiğinden öte bir önem vermiyor. Çünkü hem ABD ekonomisinin hem de küresel ekonominin büyümeye devam edeceğini öngörüyordu."

"KÜRESEL EKONOMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

FED'in faiz artırımlarının abartılı olmayacağına dair bir öngörüde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Bizim buradan anladığımız, en az iki kez faiz arttırımı yapılacağı. Tabii ortaya çıkabilecek yeni gelişmelere göre ikincisini belki de düşünecek. Sonuç itibariyle FED’in faiz arttırımı para piyasalarında ilk başta moral bozdu ama çöküş denilebilecek bir gelişmeye yol açmadı. Piyasaların bugün itibariyle toparlanacağını düşünüyorum. ABD ekonomisinin iyiye gideceğinin bir işareti sayılan FED kararı, küresel ekonominin de önünü açacak. Tabii bu arada FED’in faiz arttırma kararı Başkan Donald Trump’ın itibar kaybına, itibar erozyonuna bir katkı daha sunmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin, FED'in faiz artışı kararıyla kaynağın daha pahalı hale geleceğini ve bunun da Türkiye için bir risk anlamına geldiğini belirterek, tasarruf açığı olan gelişen ülkelerin cazibeli hale gelerek sermaye çekebilmesi için yapısal reformların bir zorunluluk haline geldiğini sözlerine ekledi.

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