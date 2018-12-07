FİNANS

"Fed'in kademeli artırımları kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor"

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 23:41 | Son Güncelleme

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard: - "Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, "Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak." dedi.

Brainard, Washington'da Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünün düzenlediği finansal istikrar temalı panelde konuştu.

Amerikan ekonomisindeki ivmenin yüzde 3 civarında büyümeyle birlikte devam ettiğini belirten Brainard, konuşmasından saatler önce açıklanan kasım ayı istihdam verilerinin bu ivmeyi yansıttığını söyledi.

Brainard, "Son 3 ayda ortalama istihdam artışı, kasım verisiyle birlikte 170 bin oldu ve bu seviye iş gücü piyasasına yeni girenleri karşılamak için gerekli hızın çok üstünde" değerlendirmesini yaparken, ülkede ücretlerin de küresel finansal krizden bu yana en yüksek hızda arttığına işaret etti.

Öte yandan, mali genişlemenin etkisini yitirmesinin, küresel büyümedeki yavaşlamanın ve finansal şartlardaki sıkılaşmanın ülke ekonomisi için "ters akıntı" yaratabileceğine işaret eden Brainard, şunları kaydetti:

"Bizim şu anki görevimiz ekonomiyi tam istihdam ve enflasyon hedefimize yakın tutarak büyümeyi devam ettirmek. Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağızMAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard kademeli faiz artırımı

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

Kulisleri hareketlendiren açıklama: 51 il ve ilçede adaylar belli oldu

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek

Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.