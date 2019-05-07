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Fed/Kaplan: Faizler doğru yerde, enflasyon yakından izleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 09:11 | Son Güncelleme

ABD'de Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, Fed faizinin "doğru yerde" olduğunu, buna karşılık "zayıf enflasyon işaretlerinin" yakından izlendiğini vurguladı.

İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - ABD'de Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, Fed faizinin "doğru yerde" olduğunu, buna karşılık "zayıf enflasyon işaretlerinin" yakından izlendiğini vurguladı.
Bloomberg TV'ye konuşan Kaplan, ABD'de "enflasyon baskılarının zayıf kalmayı" sürdürdüğünün altını çizerek, para politikasında ince ayarın bunu etkilemeyeceğini belirtti ve ekledi:
"Fiyatlar üzerindeki bazı konjonktürel baskıların geçici olduğunu düşünüyorum. Bu durumu çok dikkatli şekilde izliyoruz; ancak, bunu düzeltmek için faizlerin düşürülmesi yanlısı değilim. "
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, "Orta vadede, enflasyonun hala yüzde 2.0 olan hedefimizin hafif üzerinde hareket ettiğini görebiliyorum.; ama bu taşa işlenmiş bir projeksiyondan çok, kalemle yazılan tahtaya düşülmüş bir not gibidir. Bu nedenle bu yıl en çok bir tane, gelecek yıl da en çok bir tane faiz artışı görmeye devam ediyorum" dedi.

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