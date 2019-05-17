Fed/Kashkari: Para politikası fazlasıyla sıkı

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Fed'in para politikasının "fazlasıyla sıkı" olduğu, bu durumun da büyümede toparlanmayı sınırlandırdığı uyarısı yaptı.

Santa Barbara'da düzenlenen Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Kashkari, işgücü piyasasının güçlü olmasına karşın enflasyonun yüzde 1.5 düzeyinde kaldığına dikkat çekti ve "Enflasyonun çok düşük, işgücü piyasasının 10 yıl sonra dahi kapasite göstermesi karşısında söyleyebileceğim tek şey, bu toparlanma içinde poro politikasının fazlasıyla sıkı kaldığı olacaktır" dedi.

Kashkari, "Enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine getirmenin tamamen kontrolümüzde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ücretlerin yükseliyor olmasının enflasyonun ani bir yükselişin eşiğinde olduğunu söylemek için yeterli olmadığını da savunan Kashkari, "Ücretlerde büyüme kontrol altında olmaya devam ettiği sürece, neden bir faiz artırımı ile frene basalım. Eğer ücretler ve enflasyon çok hızlı yükselmeye başlar ise faizleri her zaman yükseltebiliriz" diye ekledi.

