Fed/Mester: Enflasyon hedefi sakin ve ölçülü adımlarla tutar

İstanbul, 24 Mayıs (DHA) - Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefine ulaşmasının "sakin ve ölçülü" adımlar ile olanaklı olabileceği uyarısı yaptı

Bloomberg News'taki konuşmasında, politika yapıcıların enflasyonu yükseltmek için faizleri indirmeleri gerektiği yönündeki yaklaşımlara karşı çıkan Mester, fiyatlar yeniden yukarı döndüğünde, "çok çabuk tekpi göstermemek" konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Mester, fiyatların bu yılın ikinci yarısında yeniden yukarı gitmesini beklediğini de belirtti ve ekledi:

"Eğer gerçekten enflasyonun yukarıya gitmesini istiyorsanız ve eğer bu tek hedefiniz ise gerçekten agresif bir adım atabilirsiniz. Ancak, bu kötü bir politika olur, çünkü bizim bir başka hedefimiz daha var ve bu, diğer hedefimiz için çok fazla riskli olur." Mester, diğer hedef olarak Fed'in istihdam konusundaki görevini işaret etti.

