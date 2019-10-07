Fed/Powell: ABD ekonomisi ters rüzgarlara karşın büyüyor

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin karşı karşıya kaldığı ters rüzgarlara karşın büyümeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Powell, "Fed Dinliyor" etkinliğinin tanıtımında yaptığı konuşmada, "Herkes ekonomideki fırsatları tam olarak paylaşamasa da ve ekonomi bazı risklerle karşı karşıya olsa da, genel olarak bakıldığında ABD ekonomisi iyi bir yerde. Bizim görevimiz de ekonomiyi orada mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, ABD ekonomisinin bir resesyona doğru gitmekte olduğunu düşünmediğini ve Fed'in sağladığı teşviklerin yoldaki tümseklerin üstesinden gelinmesine yardım edeceğini söyledi.

ABD ekonomisinin "yumuşak bir iniş"e mi yoksa "hızlı bir düşüşe" mi doğru gittiğini belirlemek için Fed yetkililerinin ticari anlaşmasızlıkların ve jeopolitik gerilimlerin getirdikleri aşağı yönlü riskleri değerlendirmekte olduklarını ifade eden Rosengren, "Bu birşeyler kaçırmamak için bizim hala uğraşmakta olduğumuz ve üzerinde durmaya çalıştığımız bir konu" diye konuştu.

Ancak ABD ekonomisi konusunda iyimser olmak için pek çok neden bulunduğunu savunan Bostic, ABD ekonomisinin 2019'da trendin üzerinde büyüyeceğini öngörmeye devam ettiğini vurguladı. Ancak Bostic, ortada çok fazla belirsizlik bulunduğunun bilincinde olmak gerektiğini de belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, istihdam piyasasının güçlendirilmesi için gevşek para politikasına destek vermeye devam ettiğini söyledi.

Eylül ayı istihdam verileri için doğrudan değerlendirmede bulunmayan Kashkari, yaptığı açıklamada, "Sıkı bir istihdam piyasasının faydaları munteşem. Eğer istihdam piyasasının güçlenmesine ve sıkılaşmaya devam etmesine imkan vereceksek, para politikası bunda büyük bir role sahip olacak" diye konuştu.

Kashkari daha önce yaptığı bir açıklamada da Fed'in daha büyük faiz indirimi yapmasının daha fazla çalışanın işgücüne geri dönmelerine v ücretlerin yukarı gitmesine yardımcı olacağını savunmuştu.

