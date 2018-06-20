FİNANS

Fed/Powell: Daha fazla faiz artışı ihtimali “güçlü” (2)

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powel daha fazla faiz artışı ihtimalinin "güçlü" olduğunu söyledi.

(Powell'in konuşmasının ayrıntılarıyla güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powel daha fazla faiz artışı ihtimalinin "güçlü" olduğunu söyledi.
CNBC’de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen bir forumda konuşan Fed Başkanı Powell, ekonomik büyüme ve tam istihdama yakınlaşma sürecinin sağlam olduğunu vurguladı ve faiz artışının devam etme ihtimalinin güçlü olduğuna dikkat çekti.
Kendi adına konuştuğunu söyleyen Powell, Merkez Bankası yönetimi genelinde faiz artışının “geniş” bir şekilde paylaşılan bir tutum olduğunu söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:
"Ekonomik kazançlar kriz dönemi para politikalarına gerek olmadığını kanıtlıyor.
"Daha önceki dönemde ekonominin iyileşme sürecinde çok destekleyici bir politika izlemesi gerektiği çok açıktı.
"Fakat işsizlik düşük düzeylerde ve daha da düşmesi beklenliyor. Enflasyon hedefimize yakın. Görünüme ilişkin riskler kabaca dengelenmiş durumda. Dolayısıyla federal fon oranlarının artması için koşullar oldukça ‘güçlü’.
"Bugün iş arayan birçok Amerikan vatandaşşı iş bulabiliyor.
"İşçilere olan yüksek talep ücret büyümesini ve işgücüne katılımı destekleyecektir.
"İşsizlik oranı yüzde 3.8’de, bu da 1969’dan bu yana en düşük işsizlik oranı.
"Destekleyici politikaların çok uzun süre uygulanmasına izin verilmemeli.
"Son iki resesyon (2008 finansal krizi ve 2000’lerin başındaki dotcom balonu) enflasyondan ziyade ‘finansal dengesizliklerden’ kaynaklandı.
"Bugün varlık fiyatlarında endişelenecek bir durum görmüyorum.
"Bazı varlık fiyatları tarihi zirvelerinde. Fakat aşırı borçlanma veya aşırı kaldıraç gibi geniş işaretler görmüyorum. Öte yandan bankaların sermaye ve likidite oranları kriz öncesine göre çok daha yüksek düzeylerde."

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