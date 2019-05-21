Fed/Powell: Ekonomi zayıflarsa şirket borçları alacaklıları sıkıştırır

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son yıllarda rekor düzeylere yükselen şirket borçlarının, ekonomide zayıflama yaşanması durumunda alacaklıları "sıkıştırabileceğine" dikkat çekti.

Şirket borçlarının şirketlerin varlıklarının yüzde 35'i dolayına ulaştığına dikkat çeken Powell, "Şirket borçları, iş dünyasına ve yatırımcılara ara vermek için neden yaratacak bir düzeye ulaştı" diye uyardı.

Şirket borçlarının, küresel finansal krize yol açan 2007-2009 dönemi mortgage kredileriyle karşılaştırılamayacağını savunan Powell, buna karşın "ölçülü olmak gerektiği" uyarısı yaptı.

Atlanta Fed'in düzenlediği ve finansal piyasalara ilişkin konferansta konuşan Powell, finansal kriz öncesindeki yılları, şirket borçlarındaki artış ile karşılaştırmanın doğru olmadığını vurguladı.

Şimdiki durumuda şirket borçlarındaki hızlı büyümenin, ekonomik büyüme ile koşut göründüğüne işaret eden Powell, borç servis maliyetlerinin düşük düzeylerini koruduğuna dikkat çekti.

Powell ayrıca, finansal sistemin kayıpları sindirmek için daha iyi konumlanmış bulunduğunu vurguladı.

Powell, buna karşılık, borçlu şirketlerin zorlanmaya başlamaları durumunda, ekonomide yaşanacak daralmanın hızla kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

