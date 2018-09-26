FİNANS

Fed/Powell: Faizdeki değişim, politikanın beklentilerimiz doğrultusunda olduğuna işaret ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 22:55 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Faiz oranındaki değişim, para politikasında herhangi bir değişikliğe değil, politikanın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğine işaret ediyor" dedi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Faiz oranındaki değişim, para politikasında herhangi bir değişikliğe değil, politikanın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğine işaret ediyor" dedi.
Powell, genel büyüme görünümünü olumlu bulduğunu, istihdamın yüksek olması, işsizliğin azalması ve ekonomiye güvenin artması gibi nedenlerle faiz artışına gidildiğini söyledi ve mali sistemin daha güçlü olduğuna inancının tam olduğunu ekledi.
Powell, faiz artırımının Fed'in ekonomide gördüğü gücü yansıttığını ve kademeli olarak faiz oranlarını normal seviyelere çıkararak başladıkları para politikasını normalleştirme sürecinde bir adım daha attıklarını söyledi.
Powell, ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz artırması durumunda ekonominin yavaşlayacağı ve işsizliğin artacağı yönündeki açıklamalarına işaret ederek, "Kararlarımızda siyasi unsurları dikkate almıyoruz" dedi ve mevcut faiz oranlarının ekonominin gücünü gösterdiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın getirdiği ek gümrük vergilerinin ABD ekonomisinin performansını henüz etkilemediğini ifade eden Powell, bu vergilerin uzun süre uygulanması durumunda Çinden ithal edilen çelik, alüminyum ve mamüllerin tedarik zincirine zarar vereceğine ve ekonomi için kötü sonuçlar doğuracağına işaret etti.
İş güveni kaybı ve finansal piyasaların tepkisinden endişeli olduklarının altını çizen Powell, daha korumacı bir dünyanın hem ABD hem de diğer ekonomiler için kötü olduğunu söyledi ve iş güveni kaybı kosunda endişeli oldukları söyledi.

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